GroKo-Plan: Parität in Krankenversicherung soll Anfang 2019 kommen

DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte, im Koalitionsvertrag gebe es viele Punkte, die die Unterstützung der Gewerkschaften verdienten. Dies gelte besonders für die Maßnahmen der ersten 100 Tage, wenn es um den Haushalt mit den Investitionen in sozialen Wohnungsbau, Infrastruktur und Bildung gehe. Hoffmann pochte darauf, dass das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit wie auch die Bekämpfung des Missbrauchs befristeter Arbeitsverträge rasch kommen müssten. „Beide haben zugesagt, das wird prioritär in den nächsten 100 Tagen angegangen”, sagte Hoffmann.