GroKo: Union und SPD streiten über Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche

BerlinWenige Tage vor der Vereidigung der neuen schwarz-roten Bundesregierung ist zwischen Union und SPD Streit über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ausgebrochen. In der Unionsfraktion des Bundestags regt sich Widerstand gegen einen SPD-Vorstoß für eine Streichung des Verbotsparagrafen 219a StGB. Der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marcus Weinberg (CDU), warf der SPD im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ stilloses Verhalten vor: „Die SPD hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Gesetzentwurf mit Maximalforderung eingebracht, der die Union in einer ihrer Grundüberzeugungen vor den Kopf stößt.“