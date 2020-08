Großaktionäre in der Pflicht Staatshilfe für TUI widerstrebt Wirtschaftspolitikern

Zu den Großaktionären von Europas größtem Reisekonzern gehört der russische Stahlmagnat Alexej Mordaschow. Dem Oligarchen gehört ein Viertel des angeschlagenen deutschen Touristikriesen. Er profitiert also vom kürzlich aufgestockten Hilfspaket der Bundesregierung, das so konstruiert ist, dass es in eine direkte Staatsbeteiligung münden könnte. Bei der TUI sollen drei Milliarden Euro fließen – ein Teil davon als sogenannte Wandelanleihe, die unter bestimmten Bedingungen in Aktien umgetauscht werden kann. Unternehmen aus der Luftfahrt- und Reisebranche leiden ganz besonders unter der Coronakrise.