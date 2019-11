Große Koalition: BDA rät dringend von der aktuellen Grundrenten-Einigung ab

Der Arbeitgeberverband BDA warnt einem Pressebericht zufolge die Union vor einem Grundrenten-Kompromiss mit der SPD. In einem Brandbrief an den Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) fordert BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter „dringend“, von den jüngst bekanntgewordenen Plänen abzusehen, wie „Bild am Sonntag“ vorab berichtete.