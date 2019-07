Große Koalition: CDU-Chefin warnt SPD vor „maximaler Belastung“ der Koalition

Auch die Forderung der US-Regierung, dass Deutschland Bodentruppen nach Syrien schicken solle, könnte für Streit sorgen. Die SPD lehnt das an. „Zwischen Entwicklungshilfe und Boots on the Ground in Syrien gibt es sicherlich ein Spektrum an sinnvollen Aufgaben, bei denen Deutschland im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten einen Beitrag leisten kann,“ sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Fritz Felgentreu, der Zeitung „Die Welt“.