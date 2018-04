Große Koalition: CSU heizt Debatte um Familiennachzug weiter an

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Georg Nüßlein drohte in der „Augsburger Allgemeinen“ erstmals mit dem Bruch der Koalition. Was Innenminister Horst Seehofer plane, entspreche dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. Wenn die SPD nicht mitmache, wäre die große Koalition am Ende. Aber das könne er sich nicht vorstellen, fügte Nüßlein an.