Große Koalition: Merkel verjüngt die CDU-Riege im Kabinett

Kanzlerin Angela Merkel will die Riege der CDU-Minister in ihrem Kabinett deutlich verjüngen - und kommt damit ihren Kritikern weit entgegen. Die einzige, die das 60. Lebensjahr überschritten habe, sei sie selbst, sagte Merkel am Sonntagabend in Berlin am Rande von Gremiensitzungen. „Mit diesem Team kann man jetzt auch die Aufgaben der Zukunft angehen.“ Es biete Erfahrung und neu Gesichter in guter Mischung.