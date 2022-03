Großkonzerne Ifo-Institut: Mindeststeuer bringt Deutschland mehr Einnahmen

Die geplante Mindeststeuer für multinationale Konzerne bringt dem deutschen Fiskus laut Ifo-Institut mindestens 1,6 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommen die Wirtschaftsforscher in einer Studie für das Bundesfinanzministerium. Wie viel Steuern Deutschland mehr einnimmt, „hängt allerdings stark von der Reaktion der Niedrigsteuerländer ab“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Freitag in München.