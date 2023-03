Großstreik: Gewerkschaften legen Verkehr lahm

Die beiden größten Flughafen in Frankfurt und München haben wie viele andere den regulären Passagierverkehr eingestellt. Am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt wurde schon am Sonntag gestreikt, dort fallen an beiden Tagen alle ursprünglich geplanten gut 1500 Verbindungen aus. Vom Arbeitskampf am Montag sind laut Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL)bundesweit 380.000 Passagiere betroffen.