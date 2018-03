Grün-schwarzes Pilotprojekt: Darmstadt leiht Bürgern kostenlos E-Lastenräder aus

DarmstadtDas grün-schwarz regierte Darmstadt hat ein groß angelegtes Elektro-Lastenräder-Verleihsystem gestartet. Bis zu fünf solcher Räder können Bürger von Montag an ausleihen. Bezahlen müssen sie dafür bis zu drei Tage lang nichts, wie Verkehrsdezernentin Barbara Boczek (Grüne) bei der Vorstellung am Donnerstag in Darmstadt sagte. Das wesentlich vom Bund finanzierte Projekt sei das größte seiner Art in Hessen. Bundesweit sind es rund 70.