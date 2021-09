Gründe, das Land zu verlassen „In Deutschland soll ich mich dafür entschuldigen, jung und eine Frau zu sein“

WirtschaftsWoche: Frau Mocker, Sie leben in England, beraten aber die deutsche Regierung und sitzen in Deutschland im Aufsichtsrat von Wikimedia und gemeinwohlorientierten Tech-Start-ups wie Project Together. Welche Unterschiede nehmen Sie beruflich zwischen den beiden Ländern wahr?

Valerie Mocker: Was sich wie ein roter Faden durch meine Erfahrungen zieht: In Deutschland soll ich mich meistens dafür entschuldigen, jung und eine Frau zu sein. In Großbritannien passiert mir das nicht.