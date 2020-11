Gründerstandort Deutschland: Gut genug für Preise - aber nicht gut genug für Fördergeld?

In den herrlichen Kreisen der famosen „Hauptstadt-Dealmaker“ lief es keineswegs besser. Dem einen Teil der Berliner Clique KfW-Co-finanzierter Venture-Capital-Fonds waren wir anscheinend unbekannt, weil wir unsere Nachmittage nicht im SoHo-House am Tischkicker verbringen, und der andere Teil konnte sich offenbar gar nicht vorstellen, dass es überhaupt junge Unternehmen geben kann, die nicht 100 Millionen Euro allein in die Werbung blasen wollen. Bei der KfW selbst waren wir für Programm 74 noch leider ohne Umsatz, für ein anderes KfW-Programm hätten wir uns vor Gründung melden müssen, für die Soforthilfe hatten wir zu viele Mitarbeiter und für das Corona-Mittelstandsprogramm zu wenige.



Im Übrigen verwies man bei der KfW auf das Hausbankprinzip, und unsere Hausbank, die Sparkasse in Konstanz, wiederum sagte im Hinblick auf Fördermittel – die die Bundesregierung ja gern und oft in den Medien propagiert – den schönen Satz: „Ha, was die da in Berlin immer so schwätzed, Herr Koidl, gell?“