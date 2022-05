Gründungsexperte Rolf Sternberg „Junge Menschen gründen, um die Welt zu verbessern“

Ist das in anderen Ländern anders?

Ja, auch weil die Bedeutung von Seniorität zwischen Ländern differiert. In Ländern wie China und Japan genießen ältere Menschen ein höheres gesellschaftliches Ansehen als jüngere. In mit Deutschland noch besser vergleichbaren Ländern wie Schweden, den Niederlanden oder dem Vereinigten Königreich lässt sich eine relativ hohe Senioren-Gründungsquote beobachten. In Deutschland kommt ein zweiter Punkt hinzu: Die allermeisten Menschen, die mit 60 Jahren überhaupt potenziell in der Lage wären, ein Unternehmen zu gründen, sind finanziell gut abgesichert. Aus finanziellen Gründen brauchen sie also kein Unternehmen zu gründen.



