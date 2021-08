Gründungsklima „Wir lassen viel zu viel Potenzial liegen“

In den vergangenen neun Jahren schwankte die TEA-Quote in der Tat immer um die Fünf-Prozent-Marke. 2019 lag der Wert mit 7,6 Prozent erstmals überhaupt oberhalb von sechs Prozent.



Besonders auffällig ist das vergleichsweise geringe unternehmerische Selbstbewusstsein hierzulande: Im neuen GEM-Bericht gaben nur 48 Prozent der Befragten in Deutschland an, nach eigener Einschätzung über ausreichende Fähigkeiten und Erfahrungen zu verfügen, um ein Unternehmen zu gründen. Damit liegt Deutschland lediglich auf Platz 24 von 30 einkommensstarken GEM-Ländern. Immerhin ist ein positiver Trend erkennbar: 2017 hatten nur 37,4 Prozent die Frage bejaht.