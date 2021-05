Grüne Kanzlerkandidatin Wie Annalena Baerbocks Ex-Politikprofessor den Hype um sie findet

WirtschaftsWoche: Herr Professor Betz, vor rund zwanzig Jahren besuchte die Studentin Annalena Baerbock bei Ihnen den Kurs „Einführung in die Politikwissenschaft“. Sie ahnen, was jetzt kommt: Wollte sie schon damals Bundeskanzlerin werden?

Ich kann mich jedenfalls sehr gut an diesen Kurs erinnern, weil er zu den besten gehörte, die ich je unterrichtet habe. Er erstreckte sich über zwei Semester, wir haben darüber hinaus Studien-Wochenenden in Berlin und an der Nordsee verbracht, es war eine sehr intensive Zeit mit engagierten, lebhaften Studentinnen und Studenten. Und was die Bundeskanzlerin angeht…