Grüne: Niederlage für Cem Özdemir – Göring-Eckardt und Hofreiter bleiben Fraktionschefs

Die Arbeitsteilung zwischen den Vieren funktioniert. Baerbock und Habeck standen verstärkt in der Öffentlichkeit, Göring-Eckardt und Hofreiter sorgten für den inhaltlichen Unterbau. „Die Fraktion ist programmatisch gut aufgestellt“, erkannte auch die Bremer Gesundheitsexpertin Kappert-Gonther an, die erst seit 2017 im Bundestag sitzt, zuvor aber 25 Jahre lang als Psychiaterin und Psychotherapeutin gearbeitet hatte und auch in Kommunal- und Landesparlamenten aktiv gewesen war. „Das inhaltliche Konzept steht.“