Grüne Ricarda Lang kündigt Kandidatur für Grünen-Parteivorsitz an

13. Dezember 2021

Statt nur stellvertretende Parteivorsitzende will Ricarda Lang jetzt an die Spitze der Grünen. Die Partei wählt ihre neue Führung auf einem virtuellen Parteitag am 28. und 29. Januar.