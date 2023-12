Anders als etwa in Spanien und in den USA seien in Deutschland sogar lagerübergreifende Koalitionen möglich. „Man mag sie nicht, aber man macht sie, auch wenn es schwer ist”, sagte Trittin. „Das ist kein Ausweis von Beliebigkeit, das ist Ausdruck von Verantwortung.” Der Grünen-Politiker verabschiedete sich mit den Worten: „Man darf Antidemokraten keine Macht übertragen. Nie wieder. Danke, dass ich in diesem Geiste 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte.”