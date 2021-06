Grüne wählen Annalena Baerbock Bedingt regierungsbereit

In ihrer Rede gab sich Baerbock als offensive Wirtschaftsreformerin. Mit Anklang an Ludwig Erhard verlangte sie, die soziale Marktwirtschaft in eine sozialökologische umzubauen. Sie wolle Wohlstand zusammen mit den Unternehmen schaffen und das Land technologisch ganz vorne platzieren. „Ich schlage der Industrie einen Pakt vor, in dem der Staat den Unternehmen die Kosten ausgleicht, wenn sie klimaneutral werden wollen“, kündigte sie konkret an. Das schaffe Freiheit und Wohlstand für die gesamte Gesellschaft.