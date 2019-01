 Grüne Woche: Steinmeier fordert flächendeckend schnelles Internet

BerlinBundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Ausbau des schnellen Internets bis in die ländlichen Regionen gefordert. Zu gleichwertigen Lebensverhältnissen gehöre heute: „Wo immer Menschen leben und arbeiten, brauchen sie schnelles Internet“, sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin.