„Für die tiefe Sacharbeit gibt es dann ja noch Fachleute in den Abgeordnetenbüros, Ministerien, Behörden und Parteien.” Zugleich aber forderte die Chefin des Sozialverbands „auch im Interesse unserer Mitglieder, dass sich die Entscheider mit dem so wichtigen Thema „Rente” auch in der Tiefe auseinandersetzen”. Die Herausforderungen in diesem Bereich seien komplex - sowohl für die Politik, erst recht aber für betroffene Menschen. Engelmeier verwies auf die Informationssammlung ihres Verbands zur Rente im Internet. „Vielleicht klickt auch Ricarda Lang mal rein.”