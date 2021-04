Grünen-Kanzlerkandidatin: Baerbock fordert harten Kurs gegenüber Russland und China

Das Verhältnis westlicher Staaten zu China beschrieb Baerbock als „Wettstreit der Systeme: autoritäre Kräfte versus liberale Demokratien“. Die Politikerin forderte eine Mischung aus „Dialog und Härte“ in der Politik gegenüber China. Europa könne entscheiden, welche Produkte es importiere. „Wir können sagen: Produkte aus Zwangsarbeit kommen nicht auf unseren Markt.“ Wenn Telekom-Ausrüster wie Huawei europäische Daten an den chinesischen Staat weitergeben müsse, könne Europa Produkte solcher Hersteller nicht in seine Infrastruktur einbauen.