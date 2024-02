Grünen-Klausur in Sachsen „Das ist ein Standortnachteil, wenn die Unternehmen nicht weitermachen können“

Nun also schwärmen sie aus an diesem Mittwoch, in ein Braunkohledorf, zur Leipziger Strombörse oder zu den Stadtwerken. Um von den Ideen und Problemen derjenigen zu erfahren, die das Land am Laufen halten oder die als Unternehmerinnen und Unternehmer Neues umsetzen. In diesem Fall per Straßenbahn zum Straßenbahnhersteller Heiterblick am Leipziger Stadtrand.