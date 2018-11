Grünen-Parteitag in Leipzig Diese Widersprüche könnten die Grünen zu Fall bringen

Die Grünen stehen in den Umfragen ziemlich gut da. Sie dürfen sich zurzeit sogar über seltene Anerkennung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, einem Ökopartei-Kritiker, freuen. Dobrindt hat diese Woche die Bayernwahl analysiert: Seine Christsozialen hätten nicht nur nach rechts in Richtung AfD verloren, sondern auch an die Grünen nach links. Die hätten mehr als nur ihre Kernwähler überzeugt, er grenzte diese kritisch als „Ideologie-Grüne“ ab. Die Sonnenblumenpartei habe eben auch viele Bürgerliche erreicht, das seien „Lebensgefühl-Grüne“, die das Gute wollten, aber ihren Lebensstil nicht unbedingt dafür änderten. „Denen müssen wir wieder ein Angebot machen“, forderte Dobrindt. „Klima- und Umweltschutz ist ja auch unser Kern“, postulierte er forsch. „Es geht um die Schöpfung.“