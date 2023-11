Grünen-Parteitag Schuld sind immer die anderen

Auch die Bundespartei ist nach dem Streit um das Gebäudeenergiegesetz und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt an einem demoskopischen Tiefpunkt angelangt. Beim Auftakt des Parteitags in Karlsruhe am Donnerstagabend drehte Habeck aber die Stimmung, als er in einer kämpferischen Rede angesichts der Dringlichkeit der ökologischen Transformation eine neue Haltung zur Staatsverschuldung einforderte. Die Schuldenbremse stamme aus einer anderen Zeit und sei heute nicht mehr geeignet, den Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden. Die Unionsfraktion und ihr Vorsitzender Friedrich Merz, die die Haushaltspolitik der Ampelkoalition in Karlsruhe erfolgreich zu Fall gebracht hatten, kritisierte Habeck hart. Sie würden, so der Bundeswirtschaftsminister, Politik aus einer anderen Zeit vertreten, Merz sei ein Mann von gestern.