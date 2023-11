Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisiert derweil einen „Überbietungswettbewerb” bei der Aufstellung von Forderungen in der Migrationsdebatte. „Ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt mal in der Debatte auf das, was am meisten bringt, vor allem für die Kommunen, die vor Ort umsetzen müssen - und nicht auf das, was am härtesten klingt”, sagte sie im Deutschlandfunk.