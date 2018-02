Grünen-Politiker Sven Giegold: Diskussion um mehr Wählereinfluss – „EU-Regierungschefs verweigern Stärkung der Europawahl“

BrüsselNach dem EU-Sondergipfel fordert der Grünen-Politiker Sven Giegold mehr Einfluss der europäischen Wähler bei der Besetzung von Spitzenposten in Brüssel. „Die Regierungschefs verweigern die Stärkung der Europawahl“, kritisierte der Europaabgeordnete am Samstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auch alle Reformideen für die Brüsseler Institutionen würden blockiert. Der CSU-Politiker Manfred Weber interpretierte die Ergebnisse des Gipfels indes anders und sieht die europäische Demokratie gestärkt.