Grünen-Spitze Grüne fordern Quoten für grünen Stahl

Co-Parteichef Omid Nouripour mahnt auch angesichts des amerikanischen Inflation Reduction Acts zu mehr Tempo. „Wir müssen schleunigst aufholen, was die letzten Jahre verschlafen worden ist, damit sich Zukunftstechnologien bei uns ansiedeln“, sagte Nouripour der WirtschaftsWoche. „Wir haben gesehen, was bei Solarenergie passiert ist: Die Jobs sind hier verloren gegangen, während in China die Solarindustrie boomt. Deshalb ist das klare Bekenntnis der Ampel zum schnellen Ausbau der Erneuerbaren so wichtig, es braucht einen Booster für Zukunftstechnologien.“