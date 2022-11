Grüner Handelskrieg Die Furcht vor der amerikanischen Öko-Offensive

Habecks Botschaft: Auch wir schlafen nicht. Der Wirtschaftsminister will Selbstbewusstsein demonstrieren, aber er weiß nur zu gut, dass Stärke und ökonomischer Egoismus auf der anderen Seite des Atlantiks das Potenzial besitzen, neue Handelskonflikte zu provozieren – in Zeiten, in denen der Westen einiger denn je sein muss. Zumal sich US-Präsident Biden nach dem Midterms in seiner Agenda bestätigt fühlen dürfte, die ebenso wie die republikanische Konkurrenz zuallererst den Vorteil fürs eigene Land sucht.



Bereits Donald Trump habe die US-Wirtschafts- und Handelspolitik auf ein ganz neues Gleis gesetzt, von dem sein Nachfolger Biden nicht so einfach wegkäme, bestätigt David Kleimann vom Brüsseler Thinktank Bruegel. „Der Wirtschaftsnationalismus am linken und rechten Rand des politischen Spektrums dominiert die Stimmung in den USA, sowohl bei Wählern als auch Politikern“, sagt er. „America First ist immer noch die politische Verkaufsformel, die zieht.“