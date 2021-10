„Grüner Strom wird zum Standortfaktor“ So wollen Unternehmen Ökostrom ohne Stütze vom Staat vorantreiben

Der Vorsitzende der Dena-Geschäftsführung, Andreas Kuhlmann, fordert, die nächste Bundesregierung solle die passenden Rahmenbedingungen schaffen, damit solche Direktlieferverträge für Grünstrom (Green PPAs) im großen Stil umgesetzt werden. In anderen Ländern funktionierten sie und seien ein wichtiger Hebel zum Umbau der Energieversorgung. Kuhlmann sagt: „Die Nachfrage nach grünem Strom besteht und für Unternehmen wird grüner Strom immer mehr zum Standortfaktor. In Deutschland bietet sich die Chance, die Energiewende so weiter voranzubringen.“