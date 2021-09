Grüner über Vermögenssteuer „Meine Beamten können nicht jährlich alle Oldtimer und Picassos zählen“

Was wäre für Sie also die Alternative zur Vermögenssteuer?

Wir alle, Bund, Länder, Kommunen, haben in der Pandemie enorm viel Geld in die Hand genommen, um gegen die Coronakrise anzukämpfen. Wir haben zum Beispiel Unternehmen unterstützt, Familien geholfen, wir haben viel ausgeben müssen fürs Impfen, fürs Testen, für Schulen. Das ist alles kreditfinanziert, wir haben uns sehr stark verschuldet. Deshalb ist nun die Frage: Wer zahlt das eigentlich zurück? Dass es nicht die Rewe-Kassiererin und die Pflegekraft sein werden, dürfte wohl unstrittig sein.



Wer soll dann also wieder die Kasse füllen?

CDU und FDP versprechen große Steuersenkungen, das gibt die Kassenlager aber gar nicht her und außerdem würden vor allem Spitzenverdiener davon profitieren. Deshalb würde ich mir eine ehrliche Diskussion über Steuerpolitik wünschen. Und dabei kann ein Instrument dann auch eine reformierte Erbschaftssteuer sein.