Grüner Wasserstoff Dieses Treffen zeigt, warum der Markt für grünen Wasserstoff nicht funktioniert

Jonathan Perkins, Chef des Großhändlers für Mineralölprodukte und Biokraftstoffe Mabanaft, setzt darauf, dass die Produktionsprozesse in einigen Jahren weniger energieintensiv sein werden. Die beiden Manager unterzeichneten in Hamburg eine Absichtserklärung, täglich bis zu 400 Tonnen Ammoniak in die Hansestadt zu liefern. Herstellen will Pattern Energy es ab 2027 im Hafen von Argentia in Newfoundland and Labrador mit Windenergie und Wasserkraft.