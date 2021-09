Grüner Wasserstoff: Kann Essen zur Elektrolyse-Hochburg werden?

Wie hoch ist der Wirkungsgrad der Elektrolyse?

Wird Energie umgewandelt, geht ein Teil verloren. Das ist auch bei der Elektrolyse so. Bei der sauren (PEM) und der alkalischen Elektrolyse liegt der Wirkungsgrad bei jeweils etwa 60 bis 62 Prozent. Energie geht hier vor allem in Form von Wärme verloren. Die Wärme kann aber anderweitig weiterverwendet werden, was den Wirkungsgrad erhöht.



Beim alkalischen Verfahren ist es von Vorteil, es nur moderat auszulasten. Das erhöht den Wirkungsgrad. Die Hochtemperaturelektrolyse wiederum lohnt sich vor allen an jenen Orten, wo Abwärme etwa von Chemieanlagen anfällt, die genutzt werden kann. Der Wirkungsgrad liegt dann bei etwa 85 Prozent. Außerdem funktioniert die Hochtemperaturelektrolyse in beide Richtungen, also sowohl um aus Strom Wasserstoff zu machen (Elektrolyse) als auch, um diesen – wenn er der Speicherung dient – später wieder in Strom zurück zu verwandeln (Brennstoffzelle).