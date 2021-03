Grünes Wahlprogramm Die Grünen drängen ins Wirtschaftsministerium

Weniger als in früheren Bundestagswahlkämpfen wollen die Grünen dabei aber nach eigener Aussage vorgeben, wie genau sich die Wirtschaft umbauen soll. Bloß nicht wieder als Verbotspartei dastehen! Die Partei um Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck will natürlich Ziele setzen für den Klimaschutz – das ehrgeizige 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung ist ausdrücklich erwähnt. Sie will auch die Verwaltung rasch digitalisieren, Planungsprozesse verschlanken und sogar Infrastruktur schneller bauen statt in endlosen Verfahrensschritten auszubremsen. Das klingt einigermaßen ungewohnt, weil ja oft Naturschutzinteressen oder Umweltargumente zügiger öffentlicher Umsetzung entgegenstehen. Den Nachweis, wie es konkret gehen soll, bleiben sie noch schuldig.