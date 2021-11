Grundbuchauszug anfragen So beantragen Sie den Grundbucheintrag

Das Grundbuch ist ein öffentlich geführtes Register, in dem die Rechts- und Eigentumsverhältnisse von Immobilien und Grundstücken festgehalten sind. Im Grundbuch steht also, wem was in Deutschland gehört. Das Grundbuch wird im Normalfall beim Grundbuchamt des Amtsgerichts des jeweiligen Bezirks aufbewahrt.