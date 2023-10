Grundbuchauszug beantragen So können Sie einen Grundbucheintrag anfordern

Das Grundbuch ist ein öffentlich geführtes Register, in dem die Rechts- und Eigentumsverhältnisse von Immobilien und Grundstücken festgehalten sind. Im Grundbuch steht also, wem was in Deutschland gehört. Das Grundbuch wird im Normalfall beim Grundbuchamt des örtlichen Amtsgerichts des jeweiligen Bezirks aufbewahrt.