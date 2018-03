Grunderwerbsteuer: SPD will Freibetrag bis zu 200.000 Euro

Hendricks sprach sich außerdem dafür aus, in der nächsten Legislaturperiode das Gesetz über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu ändern. Die Bundesanstalt solle „mehr in die Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Bundes einsteigen“. Denn vor allem für Zollbeamte und Bundespolizisten, die ihren Dienst an den großen Flughäfen verrichten müssten, sei es enorm schwierig geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Sollte die Bundesanstalt dieser Gruppe helfen, würde das in der Folge auch zu einer Entspannung der Situation auf dem freien Wohnungsmarkt in den Ballungsräumen beitragen.