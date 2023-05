Grunderwerbsteuer Wie sehr zockt Ihr Bundesland Häuslebauer ab?

Es ist eine der umstrittensten Steuern, die der Staat in Deutschland erhebt. „Wenn es nach mir geht, sollte die Grunderwerbsteuer in den Ländern auf null gesenkt werden“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag. Damit spricht Lindner hunderttausenden Bürginnen und Bürgern aus dem Herzen, die sich für die eigenen vier Wände tief verschulden müssen. Denn je nach Bundesland müssen sie in der Regel noch zusätzlich zwischen 5 und 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer bezahlen.