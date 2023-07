Grunderwerbsteuer Wird die Grunderwerbsteuer für Familien abgeschafft? Das ist Lindners Plan

Ein wesentliches Problem ist auch: Die Grunderwerbsteuereinnahmen fließen mit in den Länderfinanzausgleich ein. Wenn also einige Länder wie Bayern auf die Grunderwerbsteuer für Familien verzichten, könnte das die Einnahmen der anderen Länder beeinträchtigen. Wie es in Kreisen der Finanzministerien heißt, hätten beispielsweise NRW und Niedersachsen fiskalische Sorgen beim Gesetzentwurf von Lindner.