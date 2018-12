Grundgesetzänderung Bouffier befürchtet durch Digitalpakt „auf Ewigkeit ein Durcheinander“

Sie sehen die Länderhoheit in der Bildungspolitik in Gefahr und halten den Eingriff in den Föderalismus für zu gravierend. Bouffier sagte hr-Info: „Wer mitbestimmen will, der muss dann aber auch alle Kosten tragen.“ Über den Digitalpakt bekäme Hessen rund 75 Millionen Euro vom Bund. Die Verwendung jedes Euro müsse nachgewiesen und verwaltet werden. Bouffier wies darauf hin, dass das Land für die Schulen jedes Jahr zwischen 3,5 und 4 Milliarden Euro ausgebe.