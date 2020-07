Grundrente beschlossen Falsch bleibt falsch

Nur in der Sache wird leider nichts besser. Die Grundrente - letztlich der Versuch, kleine Altersversorgungsansprüche langjähriger Geringverdiener auf kompliziertem Weg aufzuwerten - steckt zwar voller bester Absichten, strotzt dabei aber nur so vor Problemen. Sie ist damit das ideale Symbol für alles, was in den vergangenen Jahren in der Rentenpolitik von Union und SPD falsch gelaufen ist.