Die CDU will Sanktionen schneller, einfacher und unbürokratischer durchsetzen. Lehnt ein arbeitsfähiger Grundsicherungsempfänger ohne sachlichen Grund eine „ihm zumutbare Arbeit ab („Totalverweigerer”), soll zukünftig davon ausgegangen werden, dass er nicht bedürftig ist”, heißt es im Parteibeschluss. „Der Name „Bürgergeld” führt in die Irre und ist Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens.”