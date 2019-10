Grundsteuer: Ein echter Erfolg für die FDP

Zu viel Bürokratie also. Was auch sonst? Schließlich ist das der typische Sound der FDP-Oppositionspolitik im Bundestag: Ein sich stets wiederholender Refrain über die schwere Last der Bürokratie, die den Mittelstand erdrückt. Dazwischen zehn Strophen über mögliche Milliardenentlastungen. Und im Hintergrund singt immer einer das Hohelied der Soli-Abschaffung.



Kein Wunder: Der Bürokratieabbau ist so ziemlich die praktischste aller Forderung für einen liberalen Oppositionsabgeordneten. Nicht, weil man nur darüber reden und nichts machen kann. Das gilt für so vieles in der Opposition. Nein, es ist vielmehr das Allgemeine und Ungefähre, das bei dieser Forderung mitschwingt. Bürokratieabbau klingt immer vage. Und kaum jemand wird sich noch erinnern, was genau die FDP denn vereinfachen wollte, wenn sie demnächst vielleicht selbst wieder Teil einer Regierung ist. Auch bei der Grundsteuerreform kam aus der SPD der wenig überraschende Vorwurf, Lindner und seine FDP-Fraktion wollten die Gunst der Stunde nur für die eigene Publicity nutzen.