Grundsteuer: Länder sind uneinig über Neuregelung

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) machte vor dem Spitzentreffen klar, zunächst müsse der Bund deutlich machen, was er wolle. Sie plädierte für einen „Gerechtigkeitsfaktor“ bei der Neuregelung. Dabei sollten Wert und Lage von Grundstücken eine Rolle spielen. „Es sollte mehr bezahlt werden für ein Grundstück beispielsweise am Bodensee als in den vielen ländlichen Regionen Deutschlands“, sagte Taubert der dpa in Erfurt.