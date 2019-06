Grundsteuer Reform soll bis Jahresende beschlossen sein

Der Minister warb um Zustimmung für die Neuregelung, bei der es um eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen geht. „Jeder von uns lebt in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einem kleinen Dorf und ist darauf angewiesen, dass alles funktioniert mit den Schulen, dass es funktioniert mit den Straßen, mit den Kindergärten“, sagte Scholz. Es gehe um gute Lebensverhältnisse in Deutschland.



Der Vizekanzler reagierte auch auf Bedenken vor allem ostdeutscher Länder, dass reiche Bundesländer wie Bayern eigene Grundsteuerregeln nutzen könnten, um beim Länderfinanzausgleich weniger zu zahlen. „Wenn also ein Land von dieser Abweichungsmöglichkeit für seine Grundsteuerregelungen Gebrauch macht, dann kann das nicht auf Kosten anderer, finanziell schwächer ausgestatteter Länder in Deutschland geschehen“, betonte er. Maßstab für den Finanzausgleich bleibe die Bundes-Regelung.