Grundsteuer-Urteil: „Ruhe bewahren!“

Für die Politiker gilt dies indes nicht. Sie müssen schnellstmöglich eine Reform auf die Beine stellen, die sich auch innerhalb von wenigen Jahren von der Finanzverwaltung umsetzen lässt. Schon in dieser Woche setzen sich die Finanzminister und ihre Steuerexperten zusammen, um eine Lösung zu ventilieren. Einige würden sich gerne möglichst am Verkehrswert der Immobilien orientieren, was aber eine aufwändige Bewertung aller fast 36 Millionen Immobilien voraussetzen würde. Doch die Front der Einzelfallbesteuerer bröckelt.

Selbst der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) zeigt sich plötzlich flexibel. Bisher hatte er das so genannte Kostenwert-Modell verteidigt, das die Länder mit Mehrheit vor bald zwei Jahren beschlossen hatten, das aber wohl bis zu zehn Jahre in der Implementierung bräuchte – zu lang für das Bundesverfassungsgericht.