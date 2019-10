Grundsteuer Wie Scholz die Einführung der Vermögensteuer vorbereitet

Bis zum Jahresende muss die Grundsteuer reformiert sein, die Selbstnutzer von Immobilien und Mieter bezahlen. Das hatte das Bundesverfassungsgericht der Regierung vorgegeben. Mittlerweile haben Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und die Länder-Finanzminister einen Kompromiss erzielt, auch wenn der Alleingänge der Länder über eine Öffnungsklausel zulässt. Das Scholz-Modell kennt nur noch das Ertragswertverfahren (also: Was würde man für das Grundstück aufgrund seiner Ertragskraft bezahlen?) und das Substanzwertverfahren (also: Was würde das Grundstück kosten, wenn ich es kaufen würde und mit einer Immobilie, die den gleichen aktuellen Zustand aufweist, bebauen würde?) Das Vergleichswertverfahren, bei dem man schaut, für welchen Preis vergleichbare Grundstücke in der Vergangenheit verkauft worden sind, soll es nicht mehr geben. Und auch neu im Scholz-Modell: Die Grundstücke sollen alle sieben Jahre neu bewertet werden.