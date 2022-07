Grundsteuererklärung Das Elster-Chaos offenbart Deutschlands Digital-Desaster

Wie heißt es im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung doch so schön: Auch die Wirtschaft soll in der Verwaltung „einen Verbündeten haben“. Davon ist aber mehr als ein halbes Jahr nach der Amtsübernahme wenig zu sehen.



Angesichts des Elster-Chaos wird nun schon über eine Fristverlängerung über den Oktober hinaus nachgedacht – das wird das Portal zwar kurzeitig entlasten, eine Lösung für das Digitaldesaster ist das aber nicht. Wenn Deutschland zukunftsfähig bleiben will, müssen Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltung endlich digitalisieren. Und nein, ein PDF zum Ausdrucken und Abschicken reicht dafür nicht. Scheitern sie an dieser digitalen Zeitwende in den Amtstuben, gefährden sie den Standort – denn die Wirtschaft wird woanders „Verbündete“ finden.



