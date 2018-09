Grundsteuerreform Besteuerung nach der Fläche ist einfach, praktisch – unmöglich

Wer teurere Immobilien bewohnt, so sagen viele, soll gefälligst auch mehr Grundsteuer bezahlen. Das heißt aber auch: Wer teuer wohnen muss, weil in München, Hamburg oder Berlin Mieten und Preise rasant steigen, müsste oben drauf noch mehr Grundsteuer zahlen. Für bezahlbares Wohnen sorgt man so nicht. Ohnehin krankt unser politisch-soziales Gerechtigkeitsstreben daran, überall umverteilen zu wollen. Warum belassen wir es nicht einfach dabei, für Umverteilung an der Quelle zu sorgen, nämlich bei der Einkommensgewinnung? Und mit einer Spitzenbesteuerung nahe 50 Prozent (Einkommensteuer + Soli + Reichensteuer) sollte man eigentlich sagen können, dass der Umverteilung hierzulande genüge getan wird. Es würde auch das Problem der notwendigen Reform der Grundsteuer lösen helfen.