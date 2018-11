Grundsteuerreform Diskussionen über Scholz-Vorschlag

Scholz hatte vor dem Treffen mit seinen Länderkollegen versichert, die Reform der Grundsteuer würde nach seinen Vorstellungen keinen Anlass für Mietsteigerungen bieten. „Wir ... versuchen, das System der Besteuerung von Grundbesitz so zu verändern, dass es nicht zu mehr Belastungen für die Mieterinnen und Mieter, für die Bewohner, kommt“, sagte der SPD-Minister. „Das geht auch mit den Vorschlägen, die wir entwickelt haben.“ In den geplanten Berechnungsmodellen werde dafür gesorgt, dass die höhere Bewertung von Grundstücken und Gebäuden am Ende nicht auf die Grundsteuerlast durchschlage.